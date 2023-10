Dany ad Arezzo per il bis. Shoemakers al debutto

C’è chi ha già giocato, Bottegone, chi giocherà oggi, Monsummano, chi scenderà in campo domani, Quarrata. E pure chi riposa, Agliana. Secondo turno del girone di andata per i campionati di B Interregionale e C Unica toscana. Per la B Interregionale, domani dalle 18 ad Arezzo sfida tra Scuola Basket e il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata: dopo la prima giornata entrambe le squadre sono al comando della classifica con 2 punti e di conseguenza il test è di ottimo livello. Ci farà capire di più sulle possibilità di alta graduatoria dei mobilieri. Per la C Unica, oggi dalle 18.45 a Livorno confronto tra il Don Bosco e gli Shoemakers Monsummano: 2 punti per i labronici, 0 per i termali, che hanno riposato alla prima. Ha anticipato giovedì la Valentina’s Camicette Bottegone, sconfitta nettamente con il punteggio di 77-52 a Siena dal Costone. Il pronostico sarebbe stato già contrario ai nostri anche a pieno organico, figuriamoci con la malinconica situazione attuale.

Coach Maurizio Milani era già alle prese con gli infortuni di Santangelo e Pierattini, ma poco dopo l’inizio della gara ha dovuto fare a meno anche di Magnini e nel finale ha assistito a un lieve guaio muscolare di Riccio, capocannoniere dei suoi con 18 punti. Con queste premesse, la partita non è mai esistita, con i padroni di casa sempre avanti in maniera larga e convincente. Ancora deficitaria la percentuale ai tiri liberi, aspetto da migliorare, ma in questo momento l’emergenza principale è rappresentata da chi va in palestra e in campo viste le ridottissime rotazioni. "Conoscevamo le difficoltà della partita (affrontavamo una squadra costruita per compiere il salto di categoria) – ammette Milani –, ma giocando con così pochi ragazzi tutto è diventato più complicato. Il nostro gioco è fatto di pressione e velocità, ma quando ruoti così pochi elementi è normale che le energie finiscano prima".

Capitolo femminile: in serie B, dopo il ko della prima giornata sul campo della Pielle Livorno, la Nico Basket stasera (ore 20.30) sarà di scena al PalaPertini di Ponte Buggianese per sfidare San Giovanni Valdarno.

Gianluca Barni