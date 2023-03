Dal rebus centravanti alle ali iper-offensive

L’Aglianese ha avuto finora un attacco ad assetto variabile sia dal punto di vista del modulo che per gli uomini impiegati nel reparto offensivo. Per questo c’è attesa per le scelte dell’allenatore Francesco Baiano per il derby, che non sono affatto scontate viste le formazioni schierate nelle ultime partite. La flessibilità in attacco è senz’altro un punto di forza della squadra neroverde che ha consentito a Baiano di effettuare cambiamenti, non di rado determinanti, da una gara all’altra e anche durante la stessa partita. Il ballottaggio più importante riguarda il ruolo di centravanti, dove la scelta è tra De Sagastizabal e Mirval. Il primo viene da un periodo molto positivo, nel quale si è guadagnato il posto da titolare mettendo a segno cinque reti e un paio di assiste e producendo un gran lavoro al servizio della squadra. L’ultima partita a Scandicci, persa dall’Aglianese per 1-0, non è stata molto brillante per il puntero argentino ma tutta la squadra ha avuto un rendimento opaco rispetto alle precedenti.

Mirval ha dalla sua un bottino di gol superiore in campionato (7 in tutto) prodotto in un numero di partite superiore giocate da titolare ed ha soprattutto a suo merito la bella prestazione e il gol segnato nel derby di andata, quando mise in apprensione la difesa della Pistoiese. In teoria però non è nemmeno escluso che i due centravanti giochino entrambi. Baiano ha proposto la formula con le due punte centrali per una serie di tre partite consecutive e sono state proprio quelle in cui la squadra ha ripreso a fare punti dopo un periodo negativo nella prima parte del girone di ritorno. Nelle ultime due partite però Baiano è tornato al suo più consueto 4-3-3 con un centravanti e due punte veloci ai lati, che potrebbero essere Mariani e Mattiolo. Proprio da Mariani, l’esterno neroverde che fa della velocità la sua arma migliore, ci si attende che ritrovi la forma e la vena dei tempi migliori e soprattutto la produttività in termini di assist e di gol. Per un lungo periodo Mariani ha portato su di sé gran parte delle responsabilità offensive ed è ancora il capocannoniere della squadra con nove reti all’attivo.

L’ultimo gol Mariani lo ha messo a segno il 29 gennaio scorso e i tifosi neroverdi si attendono di vederlo di nuovo esultare sotto la tribuna magari proprio nel derby. Mattiolo è stato protagonista di una eccellente partita con la Correggese mentre a Scandici anche lui è stato risucchiato nella prova non brillante della squadra. C’è poi, sempre sull’esterno offensivo, l’opzione Veneroso, uno dei giocatori con maggiore qualità tecnica a disposizione di Baiano che spesso è stato determinante, anche entrando a partita in corso, specialmente nei calci da fermo per i quali è uno specialista. Nella faretra di Baiano, c’è anche, in caso di risultato da recuperare, la soluzione dei quattro attaccanti con due centravanti e due esterni offensivi, ma siamo convinti che il tecnico neroverde sarebbe ben contento di non doverci fare ricorso nel prossimo derby.

Giacomo Bini