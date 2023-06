Curovich vince sulle strade di casa Suo il "Dormisacco - trofeo Cinelli"

Vittoria per l’atleta di casa, Adriano Curovich (Atletica Vinci) nella edizione 20223 della "Run per colli - Dormisacco 2.0 - trofeo Silvano Cinelli", gara podistica competitiva di undici chilometri organizzata dal Gruppo Sportivo Run….dagi di Borgo a Buggiano con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Buggiano. L’atleta borghigiano ha vinto abbastanza nettamente, distaccando di 1’57’’ Raffaello Bevilacqua (Orecchiella Garfagnana) e di 3’06’’ , Leonardo Dati (Runcard), quarta posizione per Giacomo Tempesti (Gruppo Sportivo Run….dagi) e quinto Davide Silvestri (Montecatini Marathon).

Nei veterani uomini il primo posto è andato a Enrico Frosali (Individuale) che ha concluso la gara nel tempo di 47’51’’, posto d’onore per ,David Bianchini (Atletica Montecatini), il terzo posto è andato a Marco Giovannelli (Freesttyle Triathlon). Nella categoria veterani argento, si è imposto n il tempo di 50’03’’ il rappresentante della Montecatini Marathon, Mileno Frediani, al secondo posto Marco Pisani (La Galla) e al terzo Donato Sorice (Individuale). Il pisano, Michele D’Alvano (Atletica Cascina) giunge primo nella categoria veterani oro uomini con il tempo finale di 56’56’’, al secondo posto si è classificato Paolo Zaccagna (Freestyle Triathlon). Vittoria nella categoria donne assolute per Simona Corradossi (Orecchiella Garfagnana) che termina in 53’02’’, seconda con un distacco di 1’55’’, Elisa Dami (Atletica Vinci), terza,Caterina Bambi (Gruppo Sportivo Run…dagi), al quarto posto Grazia Palumbo (Silvano Fedi Pistoia) e al quinto Suely Bento (Atletica Montecatini).

Trionfo nella categoria donne veterane per Roberta Pieroni (Orecchiella Garfagnana) che ottiene il tempo di 51’20’’, seconda si è classifica Flavia Cristianini (Gruppo Podistico Alpi Apuane). Podio più basso per la genovese Maria Verdu (Podistica Peralto Genova). Solo una sola classificata nella categoria veterane argento donne e si tratta di Eva Grunwald (Montecatini Marathon).