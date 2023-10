Cuore, difesa e... palla a Moore. Ecco i primi due punti di Pistoia

BRINDISI

72

PISTOIA

78

HAPPY CASA BRINDISI Morris 9, Mitchell, Laquintana, Sneed 16, Laszewski 7, Riismaa, Lombardi, Johnson 24, Bayehe 2, Kyzlink 14, Valente n.e. Seck n.e. All. Esposito.

ESTRA PISTOIA Willis 15, Della Rosa, Moore 30, Saccaggi, Del Chiaro 2, Varnado 17, Wheatle 5, Hawkins 3, Ogbeide 6, Nesti n.e. All. Brienza.

ARBITRI Sahin, Gonella, Noce.

NOTE Parziali: 18-18; 36-37; 56-60. tiri da due Brindisi 2542, Pistoia 1732. Tiri da tre Brindisi 423, Pistoia 1027. Tiri liberi Brindisi 1013, Pistoia 1417. Rimbalzi Brindisi 36, Pistoia 32.

L’Estra Pistoia espugna il PalaPentassuglia e conquistando i primi due punti della stagione ai danni di Brindisi, che invece resta inchiodata sul fondo della classifica. Una vittoria arrivata al termine di una partita combattuta e complicata, con nervi tesi e contenuti tecnici non certo di primo livello, in cui Pistoia è riuscita ad avere la meglio grazie ad una grandissima solidità difensiva e un attacco che ha trovato in Charlie Moore il suo sopraffino solista. Una vittoria che ci voleva. E poco importa come sia arrivata.

Inizio contratto da parte di Pistoia che a metà quarto si trova sotto di 8 punti (14-6) con tante cose da dover sistemare. I biancorossi piano, piano sciolgono la tensione e iniziano a macinare gioco partendo da una difesa più solida e un attacco decisamente più lucido nelle scelte e nelle conclusioni. Il risultato è un parziale di 4-12 che consente all’Estra di chiudere in parità il primo quarto (19-18). Si riparte con il secondo periodo con le due squadre che se ne vanno a braccetto tra un sorpasso e un contro sorpasso, difese più dure ma attacchi che comunque trovano le soluzioni. Pistoia è un po’ troppo sprecona perdendo troppi palloni (7 palle perse) ma comunque tiene botta e riesce ad andare al riposo sopra di uno (36-37).

Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia: difese aggressive e attacchi costretti agli straordinari per trovare il canestro. La svolta arriva negli ultimi 4 minuti di gioco con Moore che sale decisamente in cattedra e spacca il match e consente a Pistoia di chiudere avanti di 4 punti (56-60). Si va all’ultimo quarto con Pistoia che è in vantaggio sia nel punteggio che mentalmente. Dopo 3 minuti i biancorossi toccano il più 11 (56-67) grazie ad una difesa decisamente di livello e un attacco fluido che continua ad avere in Moore il suo interprete principale. La partita però non è finita perché ad un manciata di minuti dalla fine Pistoia si pianta in attacco e subisce un parziale di 6-0 che rimette Brindisi nel match, dal 66-74 a 72-74. I biancorossi questa volta riescono a gestire bene il finale e grazie anche alla ritrovata precisione ai liberi strappano la prima vittoria stagionale.

Maurizio Innocenti