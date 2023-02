Crocevia Pistoiese La vetta non è tabù

Un turno importante quello di domenica che potrebbe veramente far svoltare la stagione per gli arancioni. La Pistoiese riceverà il Carpi (stadio Melani ore 14.30) mentre la Giana Erminio affronterà il Forlì. Due sfide tra le prime quattro della classifica che potrebbero dire molto in chiave futura. Gli arancioni, ormai è noto da tempo, sono costretti a vincere sempre se vogliono provare a ribaltare la situazione e domenica l’occasione è ancora più importante. In caso di vittoria e di una eventuale sconfitta della Giana la Pistoiese aggancerebbe proprio la Giana in vetta alla classifica (in attesa che i rivali recuperino la sfida col Prato). E’ sufficiente questo per far capire bene l’importanza di questa partita, ma per gli arancioni non sarà una domenica tranquilla. Il Carpi è quarto in classifica con 43 punti, è il secondo migliore attacco del campionato dopo quello della Giana e nelle ultime quattro trasferte non ha mai perso. Diciamo che gli arancioni dovranno sfruttare al massimo l’occasione di provare l’aggancio in classifica, ma non sarà facile. Ci vorrà la migliore Pistoiese per riuscire ad avere ragione di un Carpi che sta dimostrando di essere una squadra di tutto rispetto e con talento.

Se i numeri del Carpi sono decisamente buoni, di contro anche la Pistoiese sta avendo un ruolino di marcia visto che nelle ultime otto partite ha ottenuto sei vittorie e due pareggi. Questo per dire che gli arancioni dovranno fare molta attenzione e giocare una partita di grande intensità e intelligenza, ma anche il Carpi non può di certo dormire sonni tranquilli. La speranza è che il tecnico Luigi Consonni possa avere a disposizione tutti i giocatori della rosa perché è banale dire che domenica ci sarà bisogno di tutti e di avere la squadra al top della condizione. Intanto la società ha reso noto le modalità di acquisto dei biglietti per la sfida tra Pistoiese e Carpi. I tagliandi si possono acquistare in tutti i punti vendita Etes. Quelli presenti nella provincia di Pistoia sono Il Bar Il Corallo e la tabaccheria Pieri a Montecatini. Sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita anche allo stadio Melani ai soliti orari.

Maurizio Innocenti