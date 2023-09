Cresce l’attesa. Tante le novità. Incognita favorite

Lo scorso anno fu il Borgo a Buggiano a monopolizzare campionato e coppa, mettendo a segno il "double". E a qualche mese di distanza, le 16 formazioni che prenderanno parte alla Terza Categoria 202324 sono pronte a darsi battaglia. La prima giornata del nuovo campionato prenderà il via il prossimo 23 settembre. La novità sulla carta più interessante è l’Hellas Chiesina, che dopo aver vinto fra gli amatori (con Valiani e Zizzari) ci riprova in Figc: esordirà in casa contro il Capostrada. Il Granducato sorpresa della scorsa annata ripartirà dalla tana del Real Borgo Pittini, mentre il Bioacqua AV Le Case riceverà la visita del Valenzatico. C’è curiosità anche attorno al "nuovo" Olmi, che vuole partire con il piede giusto sul campo dell’Hitachi. Il Chiesina Uzzanese mira invece a tornare al più presto in Seconda e attende la visita del San Piero, nella stessa misura in cui l’Olimpia Pistoiese attenderà l’arrivo del Cerbaia. Chiude il quadro Traversagna – Bugiani Pool 84.