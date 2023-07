Coppa Vannino: grande successo di pubblico e divertimento per la prima edizione

Una competizione calcistica nata per sopperire alla mancata organizzazione del "Torneo dei Rioni", con l’organizzazione che ha poi deciso di intitolarla all’indimenticato Vannino. E che ha già ottenuto un primo successo: diciassette squadre al via ed un buon riscontro di pubblico, ricordando al contempo Alessandro Egidio Gori. La prima edizione della "Coppa Vannino" di calcetto si chiuderà domani, quando alle 22.15 inizierà la finalissima della kermesse. La prima semifinale di ieri ha visto sfidarsi Egodi e I Barbari, mentre la seconda metterà di fronte stasera Gli Orsi e i No Sense. Si tratta come detto di un torneo di futsal che sta disputandosi sul campo da calcio di via Mallemort intitolato pochi anni fa ad Edoardo Baldi. "L’idea è venuta strada facendo: siamo partiti dall’intenzione di organizzare un torneo di "calcetto", dopo aver preso atto delle difficoltà di riorganizzare per il 2023 il Torneo dei Rioni – ha commentato Francesco Fabbri, allenatore aglianese fra gli organizzatori del progetto – e quando è arrivato il momento di scegliere il nome abbiamo pensato a Vannino, chiedendo il permesso ai familiari. Trattandosi poi del primo anno, siamo soddisfatti di come si stia svolgendo la manifestazione". Una rassegna che mira ad istituzionalizzarsi e a diventare un appuntamento sportivo fisso dell’estate, ragion per cui gli organizzatori stanno pensando di mettere in piedi un’apposita associazione culturale da deputare allo scopo.

Giovanni Fiorentino