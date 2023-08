Coppa Toscana: Endiasfalti testa di serie, Valentina's esordirà a Carrara con Basket

Una squadra al primo turno, l’altra direttamente agli ottavi di finale di Coppa Toscana di serie C "Trofeo Alfredo Piperno". Il Comitato regionale Toscana della Federazione italiana pallacanestro ha reso noto le rivali di Endiasfalti Agliana e Valentina’s Camicette Bottegone. In quanto proveniente dalla serie C Gold della scorsa stagione, Agliana sarà testa di serie e accederà direttamente agli ottavi di finale, in programma domenica 17 settembre. Dalle 18, al PalaCapitini di Agliana, se la vedrà con la vincente del turno eliminatorio tra Shoemakers Monsummano e Pino Basket Firenze. Una gara secca, senza possibilità di appello, che in caso di vittoria consentirà alla formazione neroverde di giocarsi in casa i quarti di finale domenica 24 settembre (sempre dalle 18 al PalaCapitini): in palio l’accesso alle final four di Coppa in programma il 6 e 7 gennaio 2024. Più complicato il cammino di Bottegone. Il debutto ufficiale nella competizione sarà domenica 10 settembre, dalle 18 a Carrara contro il Centro Minibasket Carrara. Anche in questo caso, si tratta di un match da dentro o fuori, senza appello. Chi vince, poi, entrerà nel tabellone principale dovendo giocare gli ottavi di finale, nel successivo fine settimana, contro il Vismederi Costone Siena, sempre in trasferta. Per Agliana e Bottegone si tratterà del primo impegno ufficiale della nuova stagione.

G.B.