Coppa Toscana di beach bocce sbarca a Pistoia

"Si tratta di una competizione nuova, per Pistoia. E in città arriveranno alcuni dei migliori interpreti d’Italia, inclusi due campioni tricolori". Giordano Pini, presidente della Bocciofila Pistoiese, ha così presentato la Coppa Toscana Beach Bocce 2023, che prenderà il via alle 9.30 di domenica prossima presso il "Long Beach Pistoia" di via don Milani. Una gara di bocce sulla sabbia aperta a tutti i tesserati FIB (sarà possibile iscriversi entro le 14 di sabato prossimo). Accanto agli appassionati però, si sfideranno anche i "professionisti", visto che la kermesse assegnerà punti validi per il campionato toscano. I partecipanti confermati superano al momento le trenta unità, provenienti da tutta Italia. "Ci sono terne che arrivano anche dal Veneto e dall’Emilia – ha concluso Pini – ma l’obiettivo ultimo resta quello di promuovere anche sul territorio pistoiese una disciplina che negli ultimi tempo sta riscuotendo sempre più successo, in chiave nazionale. L’auspicio è che quella di Pistoia possa diventare tappa fissa anche nei prossimi anni".