Coppa Toscana: Calcio, Atletico Casini Spedalino e San Niccolò avanti

In attesa della terza giornata di campionato che prenderà il via domenica prossima, alcune squadre di Pistoia e provincia militanti in Seconda Categoria sono scese in campo un paio di giorni fa per completare la prima fase della Coppa Toscana. E le sorprese non sono mancate, fra passaggi del turno ed eliminazioni.

La qualificazione più rocambolesca è senza dubbio quella dell’Atletico Casini Spedalino, visto che il club l’ha ottenuta senza nemmeno dover giocare. Già, perché l’Olimpia Quarrata ha perso in trasferta contro il Tavola (1-0) e tutte e tre le squadre hanno chiuso il mini-girone con 3 punti. Gli scontri diretti hanno però premiato gli uomini di coach Marchiseppe, che approdano quindi ai trentaduesimi. Insieme al San Niccolò, che con il 2-1 casalingo imposto alla Virtus Montale (griffato da Magnolfi e Greco che hanno neutralizzato l’acuto di Goretti) possono guardare con più fiducia al futuro. Meacci e Marzico hanno invece guidato la riscossa del Montalbano Cecina, vittorioso sul campo del Cintolese alla luce del 4-1 finale che può rappresentare una buona iniezione di autostima anche per i prossimi impegni.

Niente da fare per il Pistoia Nord: il 2-2 interno imposto alla Galcianese (che è forse la squadra più in forma del momento, perlomeno per quanto riguarda il girone E) rappresenta senz’altro un risultato positivo, ma che nell’economia del triangolare ha favorito i pratesi. Da segnalare infine quella sorta di "derby nostalgia" andato in scena al Nelli di Montemurlo, dove il Borgo a Buggiano si è misurato contro il Jolly. Due club che lo scorso decennio sono arrivati sino alla Serie D (e oltre, nel caso del Borgo) cullando ben altre ambizioni. E alla fine i locali hanno avuto la meglio, battendo 2-1 i ragazzi di coach Luca Biagi. L’attenzione può dunque tornare a focalizzarsi sul campionato.

Giovanni Fiorentino