Coppa terza categoria, la finale salta per nebbia

Il weekend incombe, portando in dote il ventesimo turno di Terza Categoria 202223 che si concretizzerà nel pomeriggio di sabato. A tenere banco è però stata la finale di Coppa Pezzimenti, per quanto sia stata sospesa ancor prima della fine del primo tempo. A Monsummano, due giorni fa, l’ultimo atto del torneo, che metteva di fronte un Borgo a Buggiano che sogna il "double" coppa-campionato e la matricola Real Borgo Pittini. Un incontro che non si è tuttavia concluso: a causa della nebbia fattasi via via sempre più fitta, l’arbitro si è visto costretto a sospendere la contesa intorno al 37’ e a rinviarla a data da destinarsi. Poco male, perlomeno per il Borgo primo della classe: gli uomini di mister Biagi possono così concentrarsi ancora di più sul campionato. Domani sfideranno il Sarripoli, ma la vera sfida sarà contro la matematica per arrivare alla conquista della promozione in Seconda Categoria nel minore tempo possibile: il club è infatti saldamente al comando della gra-duatoria con 44 punti, con ben nove lunghezze di vantaggio sul Bioacqua AV Le Case (che andrà nella tana del Pittini). Potrebbe quindi approfittarne il Bugiani Pool 84, terzo a quota 35, a patto di regolare il San Felice quarta forza del raggruppamento nello scontro diretto delle 15. Punta ad en-trare in zona playoff anche la "cenerentola" Granducato, che sin qui non sta affatto demeritando: per rientrare già adesso fra le prime quattro bisognerà violare il campo dell’Olmi ed incrociare le dita.

Giovanni Fiorentino