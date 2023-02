Coppa del mondo, exploit Martini Al debutto entra nella top-16

Un Martini da sballo. Scherzando (ma non troppo), si potrebbe scrivere proprio così. Tommaso "Riga" Martini, il giovane schermidore d’origine aglianese in forza al gruppo sportivo dei Carabinieri e che si allena col maestro Agostino Sanacore nel "suo" Club Scherma Agliana, ha conquistato un eccellente tredicesimo posto nella prova di Coppa del Mondo assoluta di fioretto al Cairo, in Egitto. Una prestazione da 30 e lode sin dalle prime battute della gara. Ha superato di slancio, infatti, la fase a gironi e le prime eliminatorie, tra cui quella con il coreano Kim, davvero molto insidiosa. Un segnale di maturità, per dirla con le parole del suo tecnico, Sanacore. Aver vinto quell’assalto ha dato ulteriore consapevolezza dei propri mezzi, se possibile, al nostro, che ha confermato di essere pronto per scenari più prestigiosi.

Le conferme sono giunte puntuali: i successi su Shikine, quarto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (tenutesi però, a causa della pandemia di Covid, nel 2021), e sul francese Chastanet, già terzo ai Mondiali assoluti. Due risultati notevoli, da sottolineare con vigore. È stato, infine, sconfitto da un altro azzurro, Foconi, due volte vincitore della Coppa del Mondo assoluta di fioretto, un atleta da 28 podi in Coppa, in buona sostanza un campione. Alla fine, tanta la soddisfazione di Martini e di Sanacore, attesi da nuovi traguardi. E considerevole la gioia ad Agliana e dintorni. "Questa tredicesima piazza può essere ritenuta una… strepitosa affermazione – esulta la presidente del Club Scherma Agliana, Angela Desideri, sua tifosissima –: l’aver raggiunto la top 16 al suo primo anno nella categoria assoluti è tanta roba. Ha avuto un percorso ragguardevole, mostrando una scherma di valore. Una volta entrato tra i 16 grandi, la battuta d’arresto, per mano del collega di Nazionale azzurra, il plurimedagliato Alessio Foconi con il punteggio di 15-7. Forza Tommaso – conclude la numero uno del sodalizio aglianese –, puoi arrivare in alto".

Gianluca Barni