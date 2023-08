Coppa del Mondo di pattinaggio per 5 atleti Dlf

Sono cinque gli atleti del Dlf pattinaggio artistico Pistoia convocati dal ct Fabio Hollan per prendere parte alla World Cup specialità obbligatori il prossimo ottobre a Friburgo, in Germania. Sara Pieracci, Nicola Cervellera, Marina Pieracci, Martina Risaliti e Federico Buracchi si confronteranno nell’evento firmato World Skate dove sfileranno atleti di tutte le categorie e provenienti da tutto il mondo. La società Dlf si dice "orgogliosa dei propri ragazzi che hanno saputo sfruttare con grande talento le proprie capacità. Dopo un lungo periodo di preparazione per arrivare a questi risultati e dopo le gare di campionato provinciali e regionali sono arrivate le prime soddisfazioni, la conquista del podio Italiano per tutti e i cinque gli atleti. Inoltre Sara, Nicola e Federico sono già stati convocati alla Coppa Europa Obbligatori che si terrà a Bologna il 1617 settembre". Il ringraziamento della società va anche allo staff allenatori, in particolare a Daniele Capacci, Antonella Potenza e Alice Capecchi, che ogni giorno, con costanza, passione e impegno, fanno dei propri atleti un’eccellenza.

Samantha Ferri