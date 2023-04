Copeland, Varnado e Wheatle spettacolari

SACCAGGI 7: una partita di grande intelligenza tattica e tecnica al servizio della squadra. Ottime le letture di gioco e soprattutto nel saper trovare le soluzioni giuste.

COPELAND 8,5: era il giocatore più atteso e lui ha risposto portandosi via il titolo indiscusso di man of the match, la sua è stata una prova devastante, di quelle che tolgono il fiato soprattutto agli avversari.

WHEATLE 7,5: tira giù 14 rimbalzi di cui 13 in difesa e questo inquadra bene che tipo di partita ha giocato, una gara di sostanza, di abnegazione e di importanza capitale.

VARNADO 8: all’inizio è stato incontenibile, poi ha tirato un attimo il fiato per tornare ad essere decisivo nel momento in cui si è decisa la partita. Per gli avversari è stato un rebus.

MAGRO 6: fa un grandissimo lavoro su Hunt e non è cosa di poco conto, in attacco non punge ma in compenso è fondamentale nell’economia della squadra.

DELLA ROSA 6: ci mette la garra quando serve, dà una mano in cabina di regia ed anche in difesa finendo per mettere un mattoncino importante sulla vittoria.

DEL CHIARO 6: una sufficienza di stima perché si vede chiaramente che non è al meglio, si tocca spesso la spalla operata che evidentemente gli dà ancora qualche problema.

BENETTI 6: un giocatore utile, nelle rotazioni e quando in campo perché fa un po’ di tutto per aiutare i compagni.

POLLONE 6: la partita si è giocata a livelli alti e lui ha faticato un po’ per starci dentro però il suo contributo alla causa lo ha portato.

BRIENZA 8,5: la squadra gioca e lo fa anche bene, la difesa è di quelle che manda in confusione gli avversari, le scelte in attacco sono giuste, l’atteggiamento è di quelli che esprimono positività per cui la mano del tecnico è piuttosto evidente. Il lavoro fatto ha pagato, la squadra è cresciuta sotto tutti i punti di vista e questa vittoria è un premio anche per lui.

M.I.