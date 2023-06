Copeland decisivo, "Sacca" oltre il dolore

Wheatle 7,5: fondamentale, c’è poco altro da dire. Carl è prezioso in qualunque zona del campo, in qualunque ruolo. Difende, segna, fa sentire la sua presenza in campo, lotta. Fondamentale, appunto.

Copeland 7,5: solo i falli riescono a limitarlo perché gli avversari non ci riescono un granché. E’ costretto, suo malgrado, a non poter dare continuità alla sua prestazione che rimane comunque importante. Decisive in particolare le sue bombe spacca-partita.

Pollone 7: una difesa spietata su Mayfield e non solo perché Pollone difende su chiunque gli passi accanto. A completare il quadro piazza due triple importantissime

Varnado 7,5: il solito tornado che si abbatte sulle difese avversarie e Torino non fa eccezione. Jordon parte sornione poi alcuni colpi proibiti lo fanno arrabbiare e per Torino sono dolori. Sale in cattedra sotto canestro e in attacco fa la voce grossa indirizzando la partita dalla parte di Pistoia.

Magro 6,5: una prova di sostanza e qualità e tanta esperienza al servizio della squadra. Daniele fa tante cose utili e soprattutto quando c’è da lottare non si tira indietro.

Della Rosa 6,5: il capitano è gravato di falli fin da subito e questo limita la sua prestazione ma Della sa come fare per essere utile per i compagni e ci riesce alla grande.

Saccaggi 7: le sue giocate, i suoi strappi, la sua rabbia agonistica che lo fa andare oltre al dolore, la sua voglia di esserci e di essere importante. Sacca è stato decisivo.

Benetti 6,5: gioca al servizio della squadra e lo fa con grande intelligenza tattica riuscendo a leggere le situazioni in campo e capire di cosa c’è bisogno.

Del Chiaro 6: tanta buona volontà, non sempre premiata.

Brienza 7,5: il piano partita è ancora una volta impeccabile come le strigliate nell’intervallo che scuotono ogni volta la squadra nel modo giusto. Pistoia ha saputo calarsi perfettamente nei momenti della partita.

