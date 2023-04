"Conta solo vincere"

La Pistoiese conquista l’ottavo successo consecutivo, salendo a quota 68 punti: non brilla, ma resta al comando della classifica. Una partita, quella vinta di misura contro il Lentigione, che lascia negli occhi degli spettatori la visione della sofferenza arancione, non tanto per le insidie portate dagli avanti avversari, quanto per il loro palleggio, che ha visto i nostri calciatori costretti a chiudersi in retroguardia, difendendosi per lunghi tratti dell’incontro. Con grande sincerità, il tecnico Luigi Consonni ammette. "Abbiamo avuto un approccio importante alla gara, ma poi sofferto. I tifosi della Nord ci hanno sostenuto sempre, dandoci una grossa mano nei momenti di difficoltà. Sapete bene che è tutta un’altra cosa giocare con la curva aperta. Purtroppo, spesso non siamo stati bravi a gestire la palla e a far salire la squadra. Abbiamo perso tanti duelli individuali: potevamo fare meglio sia a livello fisico sia a livello tecnico. La nostra sofferenza è stata dettata dal loro palleggio. I ragazzi sono stati bravi a soffrire. Questo confronto mi ha ricordato la partita dell’andata, anche quella finita 1-0 per noi. Passammo in vantaggio nel primo tempo, poi loro fecero grande possesso palla, ma pochi tiri in porta".

Dal dover rincorrere la Giana Erminio a essere in testa alla graduatoria, cambia l’atteggiamento, anche inconsciamente. "La sfida è stata preparata così come preparavamo gli altri match – sostiene Consonni –, ma sono stato giocatore e so bene che un conto è rincorrere e un altro essere rincorsi. Desidereremmo vincere facendo sempre prestazioni importanti, ma ora possono subentrare momenti di ansia. La Giana rispetto a noi è molto più esperta; noi abbiamo un mix di over e giovani – conclude –. Sono contento della squadra che sto allenando, che mi sta dando tanto a livello di gruppo. Adesso avanti così, testa al Corticella: un brutto cliente".

Gianluca Barni