Consonni: "In campo con tanta motivazione"

E’ tutto pronto per il derby di oggi al "Bellucci" di Agliana tra Aglianese e Pistoiese. Un derby, questa volta, con il pubblico presente, circa 700 i biglietti acquistati dai tifosi arancioni, e che per questo si preannuncia carico di emozioni. La Pistoiese si presenta praticamente al completo con Barbuti e Viscomi tra i convocati mentre saranno ancora assenti Festa e Benacquista. "Essendo un derby mi aspetto una partita combattuta – dice il tecnico Luigi Consonni – dove loro vorranno vincere e fare la partita perché sono a qualche punto dai play off e penso che per loro sia un risultato importantissimo raggiungere quel traguardo visto che l’obiettivo iniziale poteva essere la salvezza e invece hanno fatto un grande campionato soprattutto la prima parte. E’ ovvio che poi ci possa essere un calo come c’è stato in tutte le squadre del campionato, ma adesso sono lì che se la giocano con tutte le altre che puntano ai play off. L’Aglianese è una squadra organizzata con grandi individualità e dobbiamo essere molto attenti e bravi perché possono farci male però sappiamo che anche noi abbiamo tutte le possibilità per fare male a loro".

L’Aglianese è una squadra compatta, unita, con individualità importanti a cui la Pistoiese dovrà prestare grande attenzione. "Hanno grandi individualità sugli esterni nell’uno contro uno Mariani, Mattiolo e Veneroso – spiega Consonni - hanno fisicità in avanti con Santiago, Mirval che lo abbiamo visto nella partita di andata, hanno grande compattezza di squadra e forza nel ripartire che è una loro prerogativa importante. Da parte nostra, dobbiamo innanzitutto fare attenzione al campo che potrebbe non essere in buone condizioni e questo può limitare di più il palleggio e le giocate tecniche per cui andremo a verticalizzare prima possibile quindi ho chiesto ai ragazzi degli smarcamenti importanti soprattutto sugli esterni, alle due punte di giocare vicino. Movimenti che da quando sono arrivato proviamo poi in base alle caratteristiche degli avversari ho chiesto qualcosa di diverso. Rispetto alla partita di andata siamo cambiati molto e quindi sarà una gara diversa dove loro ci misero parecchio in difficoltà e noi con un po’ di cuore e un po’ di fortuna riuscimmo a riprenderla".

Come detto la squadra sarà seguita da un bel numero di tifosi che daranno sicuramente una grossa mano come hanno sempre fatto sia in casa che in trasferta. "Il pubblico per noi è fondamentale – ammette il tecnico arancione - i ragazzi sentono la spinta che ci possono dare i nostri tifosi e ci aiutano nei momenti di difficoltà. Stiamo facendo un percorso importante dando tante soddisfazioni, stiamo ricevendo tanti complimenti però sappiamo che alla fine se non raggiungiamo l’obiettivo ci sta che tutto quello che di buono è stato fatto può essere vanificato e sarebbe un peccato perché questi ragazzi stanno facendo qualcosa d’importante e d’incredibile".

