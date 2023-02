Consonni esulta: "Noi bravi e cinici, un giusto premio"

Scacco matto in tre mosse. La Pistoiese espugna Forlì, approfitta del mezzo passo falso della capolista Giana Erminio, bloccata sull’1-1 dalla Bagnolese, e si arrampica a - 2 dalla vetta. "Una vittoria importante in uno scontro diretto fondamentale per entrambe le squadre: il Forlì per rimanere aggrappato al treno di testa e noi per cercare di stare davanti", scandisce mister Luigi Consonni. Che aggiunge: "Sulla carta avevo detto che l’impegno che ci attendeva era più difficile e tosto di quello della Giana, ma alla fine noi abbiamo conquistato i tre punti mentre loro hanno picchiato il muso a Bagnolo, dove anche la mia squadra ha fatto tanta fatica. Detto ciò, usciamo rafforzati da questa giornata di campionato avendo dimostrato che sappiamo soffrire, perché abbiamo sofferto tanto, ma al contempo consci delle buone trame di gioco sviluppate su un campo pesante e faticoso. Quindi, ribadisco, una vittoria veramente significativa". Il tecnico arancione ha negato con fermezza che il pareggio sarebbe stato comunque soddisfacente: "Il Forlì si è dimostrato una grande squadra, non accontentandosi del 2-2 e provando a vincerla. Noi per caratteristiche ci difendiamo abbastanza bene, però non volevamo abbassarci; merito dei nostri avversari che ci hanno costretti a indietreggiare il baricentro. È chiaro che non possiamo pensare di venire a Forlì e creare venti occasioni da gol… Ma siamo stati bravi e cinici". Risultato bugiardo? "Ci può stare. Però nel calcio a decidere sono gli episodi. E noi siamo stati bravi a sfruttare le occasioni create. Abbiamo fatto una rimonta importante – conclude – dobbiamo continuare così".

Marco Lombardi