"Complimenti a loro"

C’è amarezza, ma pure sportività, così come si deve, nelle parole di Luigi Consonni, al termine di una gara nervosa come quella col Ravenna: nello sport bisogna saper vincere, ma soprattutto saper perdere, perché la vittoria è l’eccezione e la sconfitta non è un fallimento: fa solo parte del gioco e, appunto, è prevalente. "È dura parlare in questo momento – sottolinea il tecnico arancione – perché i tifosi, la società, la piazza e i ragazzi meritavano qualcosa in più. Sono stati encomiabili. Certo, nella parte finale c’è mancato qualcosa, siamo arrivati un po’ corti davanti, non abbiamo avuto la continuità di giocate di prima". La Pistoiese, seconda a 73 punti, si complimenta con la Giana Erminio, promossa in serie C con la bellezza di 77. "Gli stimoli li abbiamo sempre trovati – aggiunge –: abbiamo sempre reagito in modo importante e per questo devo ringraziare veramente i miei per la rincorsa fatta, che resta qualcosa di incredibile. Può aver inciso nelle prestazioni finali".

"Il gruppo ha avuto quella compattezza che ci ha permesso di andare oltre, e questo è un piccolo merito mio. Se penso che grandi squadre, con una rosa simile alla nostra, come Carpi, Forlì, Prato e Ravenna hanno tante lunghezze di distacco da noi, beh… La serie D ha un regolamento infernale: 9 formazioni promosse in 9 gironi. Complimenti alla Giana, che ha disputato un grande campionato, partendo e finendo forte. Ha avuto un periodo di crisi, ma l’ha superata meglio. Da mercoledì ci rimetteremo in pista: sarà un’esperienza nuova per me: vincere i playoff per rispetto dei tifosi". Sul Ravenna che secondo taluni avrebbe giocato "alla morte" (del resto i rivali sono in lotta per i playoff), risponde con classe. "Questo stadio dà la voglia di metterci qualcosa in più, sempre. Se la sono giocata – conclude – è normale, fa parte del gioco". Inappuntabile.

Gianluca Barni