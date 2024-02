Colpo Fabo a Fiorenzuola. Punti d’oro per la vetta

FIORENZUOLA BEES

73

FABO MONTECATINI

87

FIORENZUOLA Giacchè 13, Venturoli 18, Ricci 4, Preti 12, Gaye Serigne, Bjorac 12, Bottioni 11, Re 3, Sabic, Guaccio, Bettiolo, Seck ne. All. Dalmonte.

MONTECATINI Benites 4, Chiera 3, Natali 25, Arrigoni 8, Radunic 24, Dell’Uomo 12, Sgobba 9, Lorenzetti 2, Giancarli, Magrini ne, Lorenzi ne, Carpanzano ne. All. Barsotti.

ARBITRI Roberti e Marcelli.

NOTE Parziali 22-16, 41-38, 58-67.

BASKET

Nicola Natali e Matej Radunic segnano quasi 50 punti in due e permettono alla Fabo Herons Montecatini di superare indenne il temutissimo esame sul parquet del PalaArquato, tana dei Fiorenzuola Bees, piegati 73-87. Gli Herons aprono la partita e trovano due cioccolatini di Benites per i canestri di Radunic e Natali, ma Preti si inventa una bomba dal nulla che dà il primo possesso pieno di vantaggio a Fiorenzuola (7-4). Altre due giocate da tre punti di Preti e Re valgono il primo break dei Bees, con Montecatini che scivola a -7 ma prova subito a risalire la china con Arrigoni e un ispirato Radunic. I viaggi in lunetta tengono a distanza i locali, che entrano nel secondo periodo con un margine di 6 punti, dimezzato dal jumper di Natali dopo l’1/2 a cronometro fermo di Radunic. Il capitano rossoblù ha la mano calda: altri otto punti filati per il sorpasso Herons sul 24-26 ma Venturoli non ci sta e piazza due triple in un amen riportando avanti Fiorenzuola.

Quando il numero 8 termale si prende una pausa è Radunic a rimettersi in moto e firmare il nuovo vantaggio della Fabo, che però ha il demerito di non approfittare di due minuti abbondanti di ottima difesa per allungare e viene punita: Giacchè si accende e propizia un 11-3 di parziale che catapulta nuovamente avanti i Bees, con il solito Natali che ci mette una pezza per il 41-38 con cui si va al riposo lungo. L’asse Natali-Radunic continua a funzionare a meraviglia anche al rientro dal riposo lungo: i due combinano per altri 7 punti, Arrigoni ne addiziona ulteriori 4 e in avvio di terzo quarto è fuga Herons, 41-49. Montecatini continua a martellare e sale a +11 prima che l’antisportivo fischiato a Radunic dia ossigeno ai padroni di casa, Dell’Uomo rimedia con il canestro e fallo del nuovo vantaggio in doppia cifra per gli "aironi", che i centri di Venturoli e Preti non intaccano perché Sgobba timbra 9 punti fra terza e quarta frazione e tiene a distanza i suoi. Gara indirizzata? Neanche per sogno, perché i Bees firmano un break di 9-1 che rimescola le carte. Fondamentale per gli ospiti il 5-0 griffato interamente da Dell’Uomo, che consente agli ospiti di riprendere il controllo della gara senza più mollarlo. Il lay-up del 71-81 di Radunic a 1’30’’ dal gong finale è il sigillo su una vittoria importantissima.

Filippo Palazzoni