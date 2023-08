Colpo da novanta: Dany Quarrata si prende Tommaso Molteni da Montecatini

Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata ha calato il tris. Un colpo da novanta quello della società di patron Gino Giuntini: ecco Tommaso Molteni, play-guardia classe ’99 che nelle ultime due stagioni ha militato nella Gema Montecatini. Nello scorso torneo di serie B, ha viaggiato a 6 punti di media a gara, mentre in quello precedente di C Gold a 11.2. Nato a Cantù il 22 luglio 1999, ha svolto tutta la trafila giovanile nella squadra canturina. Nel 2017-2018 ha disputato il campionato di C con l’Abc Cantù, segnando 12 punti di media. Nell’annata successiva ha accettato le proposte della Solbat Piombino. Al primo anno, all’esordio in un campionato senior, ha collezionato 11.2 minuti a gara con 2.1 punti e il 65 per cento da due; l’anno successivo mantenuto lo stesso minutaggio, segnando 2.7 punti e consegnando 2.6 assist nelle mani dei compagni. Prima di arrivare a Montecatini, ha vestito le casacche di Bisceglie e Teramo. "Abbiamo preso un top player, che pur di venire a Quarrata ha rifiutato proposte di categoria superiore", ha dichiarato il diesse Marco Nannini. "Sono molto contento dell’arrivo di Tommaso – ha aggiunto coach Alberto Tonfoni –. Ha spiccate qualità offensive, ma potrà darci una mano pure in difesa". "Sono molto felice di essermi unito al Dany Basket. Non vedo l’ora di iniziare per fare una grande stagione assieme", ha chiosato lui.

Gianluca Barni