Colpo Casalguidi, Quarrata a picco Risalgono Candeglia e Tempio

Con il weekend ormai alle spalle, per i club di Pistoia e provincia è tempo di bilanci. In Promozione, festeggia il Montecatini, sempre più primo nonostante lo 0-0 con la Pontremolese. Merito del Casalguidi, che ha firmato l’impresa di giornata espugnando per 2-0 il campo della Larcianese. Il match viene risolto da due calci di rigore, trasformati entrambi da Nania, assoluto mattatore della sfida. Ok anche Meridien (2-1 al Capezzano Pianore) e Lampo (2-0 esterno contro l’Amici Miei, che non riescono a trovare continuità). Nel girone B, precipita la situazione del Quarrata: uno squillo di Cortonesi non è bastato, visto che l’Affrico ha vinto 3-1. E adesso il tempo a disposizione per recuperare è sempre meno.

Sempre nel girone B, ma di Prima, prosegue la corsa dell’Intercomunale Monsummano: il pari a reti bianche nello scontro al vertice esterno con il Forcoli consente alla truppa di Mirco Matteoni di conservare il primato. Salgono anche le quotazioni di Candeglia e Tempio Chiazzano: gli uomini di Borrelli sono ottavi dopo aver espugnato il campo dello Jolo (1-0, gol nel recupero di Cerretelli) mentre quelli di Montuori seguono a ruota a seguito del 2-1 interno imposto al Pescia (Buccantini e Bugelli da un lato, Natali dall’altro). Il 2-1 ottenuto dal Giovani Via Nova nello scontro-salvezza con lo Spedalino Le Querci inguaia gli aglianese, nella stessa misura in cui la mancata vittoria della Virtus Montale contro il fanalino di coda Acciaiolo (0-0) rischia di pesare, quando arriverà il momento di tirare le somme.

Scendendo in Seconda, l’Atletico Casini Spedalino è la nuova seconda forza del raggruppamento: il 2-1 finale ha permesso alla banda Marchiseppe di regolare il Cintolese, anche se il CSL Prato Social Club che guarda tutti dall’alto ha nove lunghezze di vantaggio. Anche perché Pistoia Nord e San Niccolò non sono andati oltre un 1-1 che ha penalizzato entrambe le compagini. Giornata-no per il Montalbano Cecina, annichilito 4-1 dal Chiesanuova a Prato, mentre Bibaj ha firmato l’1-0 della Montagna Pistoiese contro la Galcianese. Pollice alzato per il Montale Pol.90 Antares, vittorioso 5-1 sul terreno di gioco del Prato Nord: di Oueslati (doppietta) Benvenuti, Magnolfi e Nannini le marcature. A chiudere, il Chiesina Uzzanese ha pareggiato 2-2 in casa con il Vinci, mentre l’Olimpia Quarrata si è arresa 1-0 al Mezzana.

Giovanni Fiorentino