Colpo Agliana: battuto Siena E Montale espugna Livorno

Nella giornata, la terza di ritorno del campionato di serie C Silver, in cui la Libertas Montale espugna 71-70 il campo del fanalino di coda Invictus Livorno al termine di un match tiratissimo, portandosi al quattordicesimo posto della classifica con 6 punti, la copertina se la prende l’Endiasfalti Agliana. Un po’ perché il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata è costretto a rinviare la partita con la Mens Sana Siena, per la chiusura degli impianti al coperto senesi a causa delle recenti scosse telluriche, ma soprattutto perché la squadra del presidente Simone Caramelli sconfigge 89-86 dopo un tempo supplementare la Virtus Siena al Pala Capitini, nel quarto turno di ritorno di serie C Gold. La formazione allenata da Tommaso Mannelli si regala la "partita della vita", conquistando una vittoria che fa classifica (Agliana raggiunge all’ottavo posto proprio Quarrata a 20 punti) e dà morale a un gruppo in crescita progressiva. Fermare una compagine come la Virtus con così tanti talenti sul parquet, se non è un’impresa sportiva, ci si avvicina molto. Frutto di una gara preparata meticolosamente e di una difesa che ha sofferto solo per un quarto. In un’ultima analisi, sta crescendo il rendimento dei giocatori con più punti nelle mani.

Gianluca Barni