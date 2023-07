Club Scherma Agliana Tra gli "Azzurrini" c’è Niccolò Martini

Tra i migliori 40 giovani schermidori d’Italia. Il Club Scherma Agliana gioisce per la convocazione di Niccolò Martini agli "Azzurrini", ovvero allo stage di fioretto che ogni anno la Federazione italiana scherma organizza a settembre. Da lunedì 4 a domenica 10, infatti, Martini prenderà parte all’allenamento collegiale al palazzetto delle Terme di Sarnano, centro in provincia di Macerata. "Dal 200809 al 202223, 15 stagioni e 14 volte un atleta o anche due agli Azzurrini… grazie al nostro meraviglioso Team composto da atleti, maestri, preparatori, dirigenti e genitori. E adesso avanti cercando di mantenere il passo", ha scritto il maestro Agostino Sanacore. Il riferimento è alla sua carriera. È dal 2012 che Sanacore è al Club Scherma Agliana, ma agli Azzurrini aveva contribuito a far approdare dapprima Lorenzo Francella, poi Matilde Biagiotti e infine altri, con Tommaso "Riga" Martini penultimo e appunto Niccolò Martini new entry.