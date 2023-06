Club Scherma Agliana, Linda e Jacopo al Camp Federale Scherma Futura

Nuova soddisfazione per il Club Scherma Agliana e, in particolare, per due suoi giovani allievi. La stagione agonistica è ormai finita, ma i due moschettieri neroverdi Linda Tesi e Jacopo Luchetti hanno ricevuto una convocazione importante: sino a domenica prossima, infatti, saranno a Vason, in provincia di Trento, al camp federale Scherma Futura con i migliori atleti della categoria ragazziallievi (classi d’età 2009-2010). Un bel risultato per loro, le loro famiglie, la grande famiglia della società aglianese, diretta dai maestri Agostino Sanacore e Mabel Biagiotti, che assieme al preparatore atletico Emanuele Manente tanto bene stanno facendo. "Potersi confrontare con i migliori talenti italiani è stupendo: significa crescere ancora – sottolinea, contenta, Angela Desideri, il presidente del sodalizio –. Sono due elementi interessanti: Linda ha vinto il Gran Prix Nazionale, Jacopo è il secondo anno consecutivo che arriva in finale. Ma è il loro primo camp federale e come si dice, il primo camp non si scorda mai". Non resta che battere loro le mani e invitarli a proseguire: attraverso gli allenamenti si arriva in alto.