Club Scherma Agliana, festa per il terzo posto di Martini "jr" alla prova nazionale di fioretto

Nuove grosse soddisfazioni per il Club Scherma Agliana. Niccolò Martini si è aggiudicato la medaglia di bronzo alla Prima Prova Nazionale Giovani di fioretto, svoltasi a Bastia Umbra. Il fratello minore di Tommaso Martini ha confermato la propria notevolissima crescita, tecnica atletica e caratteriale, conquistando il podio dopo un girone concluso con tutte vittorie e un tabellone di diretta che l’ha visto sconfiggere in sequenza Aprile 15-5, Pollice 15-7, Ciani 15-14, Gridelli 15-13 e Greganti 15-12. La sconfitta è arrivata solo per mano di Isolani (15-13), poi vincitore della gara. "Niccolò merita tanti elogi: è stato bravissimo", il commento di casa-Club Scherma Agliana. Sempre a Bastia, ma tra le donne, Alina Nistri ha concluso la gara al 21° posto. Dopo un girone terminato con 5 successi e un k.o., il tabellone di diretta ha visto Alina saltare il primo turno per poi battere Cavallini 15-14 e perdere di misura 15-13 dalla rapallina Raggio. A Bratislava, in una prova del Circuito Europeo U23, Alison Staino ha chiuso all’11° posto dopo un girone portato a termine con 4 vittorie e 2 battute d’arresto. In diretta, lo stop è giunto ad opera di un’altra italiana, Margherita Lorenzi (15-13).

Gianluca Barni