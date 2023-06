Club Mazzoni, tricolore amatori Il trionfo agli italiani di Rimini

Rimini, città magica. Fa festa in Romagna il Club Mazzoni, la squadra Uisp femminile dei Vigili del fuoco Mazzoni Pistoia, allenata da Edoardo Spiniello, già palleggiatore della prima squadra della Zona Mazzoni. Dopo aver vinto con pieno merito il campionato toscano di serie A1 e la Coppa Italia, si è laureata campione d’Italia a Rimini, ove ha disputato le finali nazionali. Non solo. La palleggiatrice Alessandra Iozzelli è stata premiata quale migliore giocatrice della categoria: la ciliegina sulla torta. Complimenti, quindi, al tecnico e alle protagoniste sul campo: alle alzatrici Iozzelli appunto e Michela Cinotti, alle opposte Margherita Minissale e Alessia Brini, alle centrali Sara Ricciarelli, Chiara Rossi e Chiara Pacini, alle bande Rachele Martini, Bruna Andreola e Giulia Berretti, al libero Ilaria Giorgetti. Ricordando che durante la fase toscana erano presenti nella rosa anche Debora Liguori, Eleonora Mezzi e Beatrice Natali. Racconta il coach, col cuore gonfio di gioia, orgoglioso del suo gruppo. "Abbiamo conquistato il girone eliminatorio a punteggio pieno, senza perdere neppure un set. Nella semifinale, giocata contro la Lokomotiva di Pietreto, formazione già battuta durante il torneo, siamo stati bravi a ripeterci. Nella finale con il San Quirico, compagine già affrontata alle finali regionali e provinciali, ci siamo imposti con il punteggio di 3-0. Il primo set è volato via agevolmente: le ragazze hanno giocato molto bene, confermando la bontà dei loro mezzi. Nel secondo, ci siamo portati avanti con dei buoni servizi, abbiamo accusato un calo ma siamo riusciti a spuntarla egualmente, con carattere e classe. Il terzo è stato molto più duro: a causa della fatica e di qualche acciacco, siamo quasi sempre stati sotto nel punteggio; fino al sorpasso finale". Che la festa duri tutta l’estate, allora. Un titolo tricolore val bene un po’ di baldoria.

Gianluca Barni