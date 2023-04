Clamoroso successo per Martin Meoni nella tappa romana del "Thai Fight"

Aprile memorabile per Martin Meoni (e non solo). L’atleta pistoiese, infatti, ha battuto il fortissimo thailandese Nong O Chor Hapayuk, ben 240 combattimenti all’attivo la maggior parte dei quali vittoriosi, nella tappa romana, tenutasi al Pala Cesarina, del Thai Fight, circuito mondial di Muay Thai o boxe thailandese ove i migliori atleti del Paese asiatico sfidano quelli del resto del mondo. Seguito dal maestro Domenico Catalano e dall’istruttore Orghes Meta, Martin Meoni ha colto la splendida affermazione confermandosi lottatore di prim’ordine: ricco di classe, carattere e doti atletiche. Il combattimento è stato subito avvincente grazie allo spirito di entrambi i contendenti, a partire dalle fasi iniziali del primo round sino allo scadere dell’ultimo. Bravo Meoni, capace di portare i colpi più significativi nei momenti topici del confronto: una prova intelligente, di notevole qualità. La vittoria rappresenta un risultato storico per la Muay thai tricolore, dato che Meoni diviene il secondo atleta italiano nella storia a conquistarla nella prestigiosa competizione. Nella stessa serata di gloria anche il padre di Martin, Rodolfo Meoni, arbitro di fama internazionale, è stato protagonista della direzione di alcuni incontri di livello. "È un successo storico per la famiglia Meoni, per la città di Pistoia e per la Muay thai nazionale", ha concluso entusiasta.

Gianluca Barni