Ciclismo: Savino fa il vuoto nel Memorial Alessandro Biondi da Casalguidi a Prataccio

Prataccio (Pistoia), 30 luglio 2022 - Ennesima dimostrazione del brillante e forte collettivo della Work Service-Speedy Bike in questa stagione. La prodezza questa volta sulla montagna pistoiese con un ordine di arrivo nobile per la prima edizione del Memorial nel ricordo di Alessandro Biondi per juniores, con partenza da Casalguidi e arrivo a Prataccio organizzato dalla Pol. Milleluci.

Sul traguardo accolto dagli applausi degli sportivi, si è presentato da solo il 18nne pisano di Migliarino ed azzurro, Federico Savino della Work Service Speedy Bike al quarto successo stagionale che ha lasciato i compagni di fuga a 18 km dal traguardo lungo i tornanti del Monte Oppio. Una vittoria realizzata da uno splendido Savino ma costruita assieme ai compagni di squadra Sergiampietri e Conforti lungo la discesa da Prunetta a Le Piastre, quando il terzetto ha deciso di scremare le forze rimaste (un gruppo di 27 atleti) allungando con decisione. Qualche schermaglia lungo la Valle del Reno, poi l’azione perentoria di Savino per il volo verso il traguardo.

Al secondo posto il vice campione italiano l’umbro Burani in eccellenti condizioni e che non ha potuto giovarsi dell’apporto del compagno di squadra Romolini (un po’ stanco) nel momento decisivo della gara. Terzo il campione toscano Conforti, compagno di squadra del brillante vincitore. Alla gara pistoiese presenti i familiari di Alessandro, la moglie dottoressa Silvia Cascino dirigente della Polizia di Stato allo SCO a Roma, la mamma Anna, il fratello Riccardo e la sorella Giovanna, i figli Francesco (ex corridore) e Filippo e tanti sportivi, per un commosso abbraccio e ricordo a un poliziotto impeccabile servitore dello Stato e grande appassionato di ciclismo. Al via 67 corridori dei quali 27 hanno portato a termine la gara presente anche Saverio Metti presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo, con il presidente provinciale Alessandro Becherucci e il tecnico regionale della categoria juniores Alessio Lazzeri.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Federico Savino (Work Service-Speedy Bike) Km 116 in 3h26’, media Km 33,757; 2)Edoardo Burani (Team Fortebraccio) a 1’08”; 3)Lorenzo Conforti (Work Service-Speedy Bike); 4)Piergiorgio Cozzani (Team F.lli Giorgi); 5)Michael Leonard (Team Franco Ballerini); 6)Roberto Sesana (U.S. Vertematese); 7)Samuel Bertolli (Casano Matec) ; 8)Andrea Sergiampietri (Work Service-Speedy Bike) a 1’17”; 9)Saverio Russo (CPS Professional) a 1’20”; 10)Matteo Creatini (Pol. Monsummanese) a 2’15”.