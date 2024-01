Ciclismo, a Casalguidi il convegno tecnico dei giudici di gara toscani

Casalguidi,10 gennaio 2024 - Ancora in provincia di Pistoia l’annuale Convegno tecnico dei giudici di gara di ciclismo della Toscana. Dopo quello dello scorso anno svoltosi a Vignole di Quarrata, il prossimo previsto nella mattinata di domenica 21 gennaio si terrà presso la Sala Francini della Misericordia di Casalguidi che già in passato ha ospitato vari eventi in campo ciclistico.

La Commissione Regionale dei Giudici presieduta dal grossetano Sergio Sbrilli e comprendente anche l’aretina Federica Occhini e il pistoiese Simone Lamanda stano predisponendo il programma dei lavori, con le varie relazioni tecniche che saranno illustrate dai gruppi di lavoro. Durante il convegno saranno portate a conoscenza anche le novità previste per la stagione 2024, oltre alla consegna di alcuni riconoscimenti da parte della Commissione.

An.Mann.