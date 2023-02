Chiazzano e Candeglia sgomitano Pistoia nord a caccia dell’impresa

La stagione è ormai entrata nella fase decisiva e ogni errore rischia di costare caro. Il ventiduesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria che inizierà domani alle 15. Nel girone B, il Monsummano primo della classe sarà di scena a Pieve a Nievole contro un Giovani Via Nova pronto a vendere cara la pelle. A metà classifica, Tempio Chiazzano e Candeglia sgomitano per emergere: la banda Borrelli andrà nella tana del Selvatelle, mentre gli uomini di Montuori riceveranno il Marginone. Virtus Montale – Pescia mette in palio punti pesanti per la salvezza, gli stessi che lo Spedalino Le Querci dovrà cercare a Prato contro lo Jolo. Nel girone F, il match di cartello è indubbiamente Pistoia Nord – CSL Prato Social Club: i ragazzi di Ermini, terzi, sono chiamati a compiere una vera e propria impresa contro una corazzata. Di un eventuale rallentamento potrebbe approfittare l’Atletico Casini Spedalino vincendo contro il Montalbano Cecina, anche se gli uomini di Marchiseppe sono secondi staccati di ben dodici lunghezze dai pratesi. Il San Niccolò sogna il podio: dovrà vincere a Vinci e sperare.