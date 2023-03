Che vittorie per Quarrata e Endiasfalti: ora serve continuità nell’infrasettimanale

Due successi tonificanti e un k.o. prevedibile: è questo il bilancio dell’ultima giornata dei campionati di serie C Gold e Silver. Nell’ottavo turno di C Gold, vittorie casalinghe per l’Endiasfalti Agliana, brava a superare 92-73 Valdisieve, e il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, abile a imporsi 72-70 al Costone Siena. Nel settimo di C Silver, cade 94-84 a Livorno la Libertas Montale. In classifica Agliana e Quarrata salgono a 24 punti, rispettivamente ottava e nona, mentre Montale resta terz’ultimo a 8. Ma non c’è tempo per festeggiare, visto che incombe il turno infrasettimanale: per la 9a giornata di C Gold, questa sera Agliana ospiterà la Pallacanestro 2000 Prato capolista dalle 21.15 al Pala Capitini, mentre domani sera Quarrata sarà impegnato dalle 21.15 a Livorno con la "Cenerentola" Don Bosco. Tornando alle gare del fine settimana, prova di carattere dell’Endiasfalti che, dopo un primo tempino con il freno a mano tirato, cresce palla dopo palla, giocando un bel basket. Agliana: Nesi 2, Mucci 7, Zita 8, Bruno 17, Cinalli 17, Bibaj, Razzoli 11, Nieri (k) 9, Tuci 4, Cannone 3, Tommei 14. Quarrata vince al termine di un’autentica battaglia sportiva, nonostante le assenze per squalifica di Fabio Riccio e influenza di Emanuele Rossi. Quarrata: Zucconi, Balducci 13, Mazzullo 2, Frati, Cantrè, Falaschi 18, Federico Regoli 13, Calugi 6, Francesco Regoli 6, Mustiatsa 14.

Gianluca Barni