Che impresa per Quarrata

Chi ben inizia, è a metà dell’opera. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata compie l’impresa: vince 86-80 dopo un tempo supplementare la sua quarta partita di fila nei playoff, espugnando il PalaPerucatti di Siena in gara-1 di finale, dimostrando a tutti le proprie intenzioni. La promozione in B2 non è una chimera. La prova dei mobilieri è autorevole sul parquet della Virtus Siena, presentatasi alla palla a due forte del 3-0 rifilato in semifinale ad Altopascio e di sette successi consecutivi.

I biancoblu restano a lungo davanti, toccando anche il +10 nel secondo periodo. All’intervallo i quarratini sono in vantaggio sul 33-38, mentre a 10 minuti dalla fine devono recuperare un punto di scarto. L’ultimo quarto non è per i deboli di cuore, con gli ospiti che finiscono anche sotto di 4 lunghezze sul 64-60. Mustiatsa, Rossi e il rientrante Federico Regoli però non ci stanno e la truppa di coach Alberto Tonfoni piazza un break di 10-3 che avvicina lo striscione del traguardo. I senesi si aggrappano a Olleia e Bartoletti, ed è proprio quest’ultimo – dopo che il 22 di Mustiatsa aveva portato il risultato sul 7072 – a regalare ai suoi l’overtime dalla lunetta. Le energie in casa-Quarrata sono ridotte al lumicino, ma non l’orgoglio e la voglia di lottare, che restano intatti. Anche quando i senesi vanno a +4 sul 78-74. La reazione è da grande squadra: Federico Regoli e Balducci si prendono la scena, con il playmaker ex Empoli a bruciare la retina da oltre l’arco per il sorpasso sull’80-82. La difesa biancoblu è monumentale nel chiudere gli spazi agli avversari e dall’altra parte tocca a Rossi e Balducci mandare i titoli di coda della sfida.

Giovedì si torna in campo, sempre in terra senese. Quarrata: Balducci 10, Cantrè, Zucconi, Mazzullo, Falaschi 7, Rossi 15, Federico Regoli 13, Riccio 18, Frangioni, Calugi 4, Francesco Regoli 2, Mustiatsa 17.

Gianluca Barni