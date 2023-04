Che errore per Gomez

Valentini 6: sui gol non ha responsabilità, salva la porta in diverse occasioni.

Vassallo 5,5: sbaglia parecchio sia in fase difensiva che quando si propone in avanti. Si incaponisce in azioni solitarie che non portano frutti.

Davì 6: tiene a bada Trombetta rendendolo innocuo e non è poco. Il suo apporto c’è come in altre occasioni ed è uno dei pochi a salvarsi.

Viscomi 6: comanda la difesa e visto l’andazzo non è un compito di poco conto. I compagni di reparto, a parte Davì, non lo seguono e questo rende più complicate le operazioni (Biagioni sv).

Arcuri 5: combina poco o nulla ed a dire il vero non ci prova nemmeno più di tanto ad inventare qualcosa. Il diretto avversario lo mette in difficoltà e lui accusa il colpo.

Mehic 6: in una partita confusionaria e senza una logica giocare diventa difficile se non impossibile. Lui s’impegna, ma si perde nella nebbia.

Caponi 6,5: tanta confusione dettata dalla voglia di provare a fare qualcosa, di svegliare i compagni di cambiare il volto alla squadra, ma è l’unico che ci prova fino alla fine. Purtoppo il suo gol è vano.

Andreoli 5: non si vede praticamente mai né in fase di costruzione di gioco né in fase di conclusione tanto è vero che Consonni lo toglie ad inizio ripresa (Macrì 6: entra per dare maggiore vivacità in avanti, almeno nelle intenzioni di Consonni: non ci riesce, ma combina comunque qualcosa di buono).

Florentine 5: una prova evanescente è sempre fuori dal gioco, vaga per il campo senza mai trovare una posizione, non si distingue neppure per grinta e rabbia agonistica quando ce ne sarebbe stato bisogno (Boccardi sv).

Barzotti 6: esce per un problema fisico, ma già dall’inizio si è visto che non era al massimo della condizione (Martin Gomez 5: sbaglia in maniera clamorosa il gol del possibile pareggio poi non si vede più).

Di Biase 5: non è in palla e si vede e questo lo condiziona anche dal punto di vista psicologico. Sbaglia anche le cose più semplici e non riesce mai a rendersi pericoloso (Barbuti sv).

Consonni 5,5: la squadra sbaglia completamente l’approccio alla partita, va in affanno e non riesce mai ad entrare nel match. Prova a cambiare le cose utilizzando la panchina, ma questa volta i risultati non arrivano.

M.I.