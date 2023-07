Chance di ripescaggio per il Dany Quarrata Il club "crede" nell’approdo in quarta serie

Il Dany Basket Quarrata è pronto. Questo torrido luglio, infatti, potrebbe portare uno splendido "regalo" al club quarratino, che la scorsa annata sportiva sino all’ultimo si è giocato la promozione in cadetteria ai playoff: un posto in serie B per la stagione 2023-24. Il settore agonistico della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) ha definito le squadre riserva per il ripescaggio, alla luce dei diversi posti rimasti vacanti. Quarrata è stato inserito nella seconda fascia, assieme a Bim Bum Basket Rende. Per la cronaca, in prima fascia ci sono Basket 7 Laghi Gazzada, Val di Ceppo Basket e Fortitudo Messina, in terza fascia Cus Catania Basket 2003 e Basketball Club Lucca, in quarta fascia Tiber Basket Roma, in quinta fascia Virtus Matera Group 2016 e Now Basketball Academy Vigevano. Da casa mobiliera si espongono ufficiosamente: fanno solo sapere "bisognerà attendere il fine settimana per l’ufficialità. Se la società sarebbe pronta a una serie B? La risposta è sì". L’ambizioso Quarrata vuole crescere, salire di categoria: intende continuare a stupire. C’è andato vicino sul campo, potrebbe coronare il suo sogno quest’estate. Non resta, allora, che incrociare le dita.