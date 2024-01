Cessione della Pistoiese. Spunta un nuovo soggetto

C’è una possibile svolta societaria all’orizzonte per la Pistoiese. In queste ore, infatti, un nuovo soggetto si è fatto avanti per rilevare il club arancione, attualmente nelle mani di Maurizio De Simone. Si tratterebbe di un gruppo immobiliare romano, con sedi anche a Londra e a Dubai. In particolare, nella giornata di ieri sarebbe stata inviata una pec (tramite uno studio legale bolognese) per presentare una manifestazione d’interesse non vincolante, con l’obiettivo di arrivare a un confronto preliminare per effettuare le valutazioni del caso sulla compravendita. Qualora sussistessero le condizioni necessarie, i potenziali acquirenti sarebbero pronti a formulare una proposta d’acquisto vincolante per rilevare la totalità delle quote societarie. Insomma, un primo passo verso il passaggio di proprietà è stato fatto: adesso ci sarà da vedere quale sarà la reazione del garante del trust Orange. E, soprattutto, se si arriverà a un esito diverso rispetto al precedente avvicinamento (mai concretizzatosi) della cordata italo-americana.

Intanto, sul fronte sportivo, in casa arancione c’è da riflettere su un derby dai due volti: correttezza e sportività in campo, insulti e tensione fuori dal rettangolo di gioco. Con un’immagine che spicca su tutte, quella del presidente dell’Aglianese Fabio Fossati che cammina verso gli spogliatoi scortato da alcuni agenti di polizia dopo un acceso diverbio con un gruppo di tifosi in tribuna. Un astio che probabilmente affonda le sue radici anche nelle insistenti voci – mai confermate dalle parti in causa – di un interessamento della proprietà neroverde verso la società arancione. Due volti anche nella situazione delle squadre: in crescita e con una precisa identità dopo la rivoluzione nel mercato l’Aglianese, ancora senza una vera fisionomia e alla ricerca di se stessa la Pistoiese. E il verdetto del campo non è stato che la diretta conseguenza dei momenti che stanno vivendo le due squadre. Nella Pistoiese si sono viste anche buone potenzialità di alcuni giocatori (Pertici, Carannante, Fiaschi) e alcuni spunti che fanno presagire una crescita futura, ma si sono evidenziate anche tante debolezze, specie al centro dell’attacco e della difesa. Il collettivo di Parigi dà ancora un’impressione di incompletezza che non può non preoccupare, vista anche la classifica. L’Aglianese ha invece assunto i tratti della squadra che piace a Baiano, molto solida dietro (terza partita senza prendere gol) e molto rapida in attacco, grazie alle nuove punte Della Pietra e Mascari, che non a caso sono andate a segno nelle scorse due partite. Di sicuro c’è che l’obiettivo della vigilia del torneo, per entrambe la promozione, è solo un lontano ricordo.

Alessandro Benigni

Giacomo Bini