Cerbaia e Tesi già sicuri della semifinale al torneo dei rioni di Lamporecchio

Si è conclusa la prima fase eliminatoria della ventitreesima edizione del torneo dei rioni di calcio a Lamporecchio. Dopo le sei gare disputate, questi sono i verdetti. Direttamente in semifinale accedono le due squadre vincitrice dei due gironi, che sono il Rione Cerbaia e Rione Tesi.

Una qualificazione ampiamente meritata per due formazioni che sono rivelate per adesso le più forti. Per conoscere le altre due semifinaliste, occorre disputare i play off. La prima gara sarà giocata mercoledì 12 luglio, tra Rione Centro e Rione Mastromarco. L’altro play off sarà disputato venerdì 14 luglio, tra Rione Levante e Rione Montalbano. Per la regola del migliore piazzamento al Rione Centro e Rione Levante per accedere alle semifinali può bastare anche il pareggio, ottenuto al termine dei novanta minuti regolai, senza bisogno né di supplementari e né di rigore. Le seminali sono in programma mercoledì 19 e venerdì 21 luglio.

La finalissima sarà giocata venerdì 28 luglio