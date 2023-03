Cento tabù per Pistoia Saccaggi guarda oltre

Lorenzo Saccaggi e Pistoia: un legame che dura nel tempo, esattamente da 200 partite, tante sono le volte in cui "Sacca" è sceso in campo con la maglia biancorossa. "Ringrazio i tifosi e la curva per il tributo che mi hanno riservato – dice Saccaggi – è stato molto emozionante. Non do a vedere, non faccio trasparire le mie emozioni, ma per me è un qualcosa di grande, che mi porto dietro con tanto orgoglio. Un traguardo che non è arrivato nel giorno migliore". Già. La sconfitta con Cento (ultima a violare il PalaCarrara, nei playoff della scorsa stagione) pesa. "Non sono d’accordo sul fatto che sia stata la nostra peggiore gara, di sicuro è quella che brucia di più. Dobbiamo fare i complimenti a Cento che riesce sempre a metterci in difficoltà ed è arrivata a Pistoia con un piano ben preciso. Noi abbiamo pagato le percentuali basse al tiro e tanti fattori. Dopo un primo tempo in cui abbiamo giocato bene, ad un certo punto abbiamo perso il ritmo, la fiducia, abbiamo smesso di fare canestro nonostante avessimo preso tanti buoni tiri e loro invece hanno avuto il killer instinct per fare i canestri nel momento giusto in cui stavano rimontando. Sono stati bravi e del resto è una squadra che è arrivata in finale di Coppa Italia non per caso".

"Noi abbiamo le nostre colpe che rivedremo ed analizzeremo, ma lo sport è così: è successo ora di perdere la prima in casa, ma non è il momento di fare dei drammi". Giusto, del resto la sconfitta non pregiudica di fatto il prosieguo della stagione. Una partita in cui Pistoia ha forse pagato un po’ di stanchezza a livello fisico e mentale dopo la gara contro la Fortitudo. "La gara di Bologna è stata dispendiosa dal punto di vista delle energie fisiche e mentali e più per noi che per loro – ammette Saccaggi – però è anche vero che tra un mese giocheremo ogni due giorni per cui dobbiamo farci trovare pronti. Non abbiamo mai cercato scuse – conclude – può essere un dato oggettivo che giocando 45 minuti contro la Fortitudo un po’ di energie le perdi, però gli errori che abbiamo fatto che non sono derivati dalla stanchezza fisica, ma da nostre mancanze e dalla bravura di Cento".

Maurizio Innocenti