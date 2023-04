C’è amarezza in casa Amici Miei

"Nell’ultima partita abbiamo preso gol proprio nei minuti finali. Ma è inutile girarci attorno, purtroppo: la retrocessione è meritata". Matteo Antonini, membro del direttivo alla guida degli Amici Miei insieme a Lorenzo Mazzetti, Nicola Vezzani e Luca Felci, non usa mezzi termini per commentare il verdetto nefasto della "regular season" della Promozione 202223. Un campionato che ha visto il sodalizio aglianese retrocedere, nonostante un avvio stagionale che sembrava addirittura poter lasciare spazio a ben altre ambizioni. Del resto, il progetto era ed è ancora ambizioso: dopo la promozione conquistata nel 2020 e la salvezza ottenuta lo scorso anno dallo "storico" nocchiero Mirco Matteoni, la dirigenza aveva deciso di aprire un nuovo ciclo per continuare a crescere. In panchina era quindi arrivato Matteo Capecchi, lo stesso che per un breve periodo aveva allenato anche l’Aglianese in Serie D. La rosa era quindi stata rivoluzionata in estate, visto che ad Agliana sono arrivati tanti giovanissimi in linea con il progetto di crescita tecnica pluriennale varato dai dirigenti. E c’è stato un periodo in cui la "linea verde" sembrava già in procinto di dare i primi frutti: nelle prime giornate del girone d’andata, Bacci e compagni erano riusciti a battere in sequenza Capezzano Pianore, Pietrasanta, Pieve Fosciana e Lampo e c’è stato un periodo nel quale gravitavano addirittura in zona playoff. L’ultima vittoria, l’1-0 esterno colto a Prato sul Maliseti Seano, è arrivata al termine della nona giornata di campionato. E con il senno di poi, a condannare la formazione aglianese è stato un girone di ritorno da incubo caratterizzato da ben otto sconfitte. E poco importa che quasi tutte le battute d’arresto si siano concretizzate con il minimo scarto (ben sette gli stop di misura): né Capecchi né il subentrante Pellegrini sono riusciti a raddrizzare il timone. Un incidente di percorso che tuttavia non cancella la "scalata" degli scorsi anni, né i successi ottenuti dal club: il cammino ripartirà dalla Prima Categoria 202324, con l’obiettivo di centrare la pronta risalita.

Giovanni Fiorentino