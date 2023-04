"Casalguidi, stagione eccellente"

"Un voto alla nostra stagione? Più che con un numero, preferisco descriverla con un aggettivo: ’eccezionale’. Ci siamo salvati perché ognuno di noi ha dato il massimo, dai dirigenti ai giocatori passando per lo staff tecnico: voglio ringraziare la presidente e la dirigenza, in primis". Alessandro Gambadori commenta così il rendimento del "suo" Casalguidi, salvatosi in scioltezza nel girone A di Promozione. Dopo aver portato i "canarini" a vincere il campionato di Prima, l’allenatore 42enne è rimasto al timone del gruppo anche al piano superiore. E con pochi ritocchi, affidandosi alla "vecchia guardia" e ai nuovi innesti particolarmente motivati, è riuscito a centrare la salvezza diretta. Un torneo tranquillo per il club presieduto da Tiziana Schifano, che non è mai stato di fatto invischiato nella lotta per non retrocedere. Lo testimonia l’ottavo posto in classifica, con 35 punti. Colto nel segno della regolarità e del cinismo: una squadra che magari ha talvolta faticato a segnare, come testimoniano le sole 20 reti all’attivo, ma che è stata capace di distribuirle nel migliore dei modi. Si è rivelata quindi decisiva la fase difensiva, alla luce dei 23 gol subìti. E non sono mancate vittorie di prestigio, come quelle colte al Barni contro la corazzata Montecatini o quelle in trasferta con Larcianese e Cerretese. Sul campo si è rivelata fondamentale anche l’esperienza dei "vecchi" leoni, iniziando da Ciaccio e Ceccarelli. Le basi sulle quali lavorare in vista della prossima stagione non mancano, in teoria. Anche se non è detto che a Guidare il Casalguidi 202324 sarà ancora Gambadori. "Godiamoci il momento – dribbla – il mio futuro? A breve incontrerò la dirigenza e valuteremo insieme il da farsi".

Giovanni Fiorentino