Casalguidi festeggia 100 anni, 4 colpi di mercato per raggiungere la Promozione

Domenica scorsa il club ha festeggiato il traguardo dei cento anni d’attività, con una mostra fotografica ed una cerimonia alla quale hanno preso idealmente parte anche l’allenatore della Juve Massimiliano Allegri e l’arbitro internazionale Massimiliano Irrati. Ma proprio nelle scorse ore, il Casalguidi ha messo a segno ben quattro colpi di mercato, con l’obiettivo di consegnare al nuovo mister Marco Benesperi un organico competitivo in vista della Promozione 202324. Il nuovo direttore sportivo Patrizio Carraresi è intervenuto per puntellare la difesa, portando al Barni un portiere e tre difensori. Il più esperto è proprio l’estremo difensore: il ventisettenne Leonardo Fiaschi è arrivato dal Pescia, dopo aver giocato anche in passato anche con la Meridien Larciano. A balzare più agli occhi è forse Matteo Ghimenti, se non altro per il curriculum: il difensore classe 1999 ha militato anche nel Prato in D, prima di far parte del gruppo del Montecatini che pochi mesi fa ha conquistato il pronto ritorno in Eccellenza. Gli altri due arrivano invece da Agliana: il ventunenne Leonardo Campionini e il ventitreenne Alessandro Gaggioli non seguiranno l’Amici Miei in Prima Categoria. Nel frattempo, dopo aver salutato il club ed esser stato premiato per la fedeltà decennale, l’ex-capitano Antonio Ciaccio ha firmato con l’Atletico Casini Spedalino. A Casalguidi è insomma partito il "nuovo corso".