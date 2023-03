Carfora spiega: "Una sfida facile solo sulla carta"

Missione compiuta. La Pistoiese conquista i 3 punti, pur faticando più del previsto. Resta in scia alla Giana Erminio, a 2 lunghezze a 8 giornate dal termine della stagione regolare. In sala stampa non si presenta il tecnico degli arancioni Luigi Consonni, scappato al termine della partita per motivi personali: al suo posto, a rispondere alle domande dei giornalisti, ecco Davide Carfora, collaboratore del direttore sportivo Rosati. "Sulla carta, la partita col Salsomaggiore poteva apparire facile. In realtà sapevamo che non sarebbe stato così e infatti è stata una gara difficile. A questo punto dell’annata, tutti gli incontri sono difficili perché in palio ci sono punti pesanti. E poi il Salsomaggiore aveva poco o niente da perdere, per cui ha giocato con la mente libera. Abbiamo iniziato bene trovando il gol del vantaggio; poi è arrivato pure il raddoppio. Il calcio di rigore ha complicato le cose. Ma infine è giunta la vittoria e questo era importante". Qualcuno fa notare che la Pistoiese è apparsa sin troppo nervosa, sul rettangolo verde e in panchina, tant’è che Consonni è stato ammonito per proteste. Carfora fa capire che dopo un inseguimento come quello che sta facendo la Pistoiese, è naturale essere… più suscettibili. S’inizia a sentire il peso della lunga rincorsa: calma e gesso, restano 8 sfide preziose per completare aggancio e sorpasso. "L’assenza di Viscomi non è da trascurare – conclude Carfora –, anche se Biagioni ha disputato una buona prova".

Gianluca Barni