Cardullo: ’Momento d’oro’ Basket, crescono tesserati

È stato un intervento a tutto tondo, quello che il presidente del Coni Toscana Simone Cardullo ha voluto realizzare per parlare del movimento cestistico della Valdinievole. L’ex presidente della FIP Toscana si è esposto per sviscerare i numeri strepitosi che il basket in provincia ha prodotto fino al 30 giugno, menzionando tutte le società della nostra zona ed in particolar modo quelle che ad oggi stanno vivendo un periodo florido per quanto riguarda i tesserati delle prime squadre e delle giovanili. Il punto di partenza se uniamo le due componenti sono gli Herons con il loro "Progetto Giovani Herons” che si issa al primo posto con 478 tesserati tra Massa e Cozzile, CMB Montecatini, Fabo, Montecatini Basket Junior e Nico. Se vogliamo prendere singolarmente le società troviamo Shoemakers Monsummano, una realtà che è riuscita a costruire anno dopo anno un progetto di assoluto valore che attualmente conta sulla bellezza di 281 tesserati, numeri davvero strabilianti. A seguire troviamo Pistoia Basket, comprensivo di Pistoia Basket Junior e Pistoia Basket 2000 che tocca quota 240 tesserati e proseguendo troviamo Endas Pistoia a cui fanno seguito moltissime altre realtà limitrofe quali Bottegone, Agliana, Quarrata, Wolf e anche società come Chiesina e Pescia tutte abbondantemente oltre quota 100 tesserati. "È un periodo in netta crescita quello che il basket pistoiese sta attraversando in questo momento - esordisce Cardullo - siamo al terzo posto in Toscana per quanto riguarda il numero dei tesserati dopo Firenze e con numeri che si avvicinano molto a quelli di Livorno. Questo deve darci lo slancio per guardare al futuro con grande fiducia e ottimismo. Sono tantissime le società della provincia che lavorano bene con i settori giovanili e con le prime squadre e questi numeri sono la cartina tornasole del momento che sta attraversando il mondo della palla a spicchi in Valdinievole". Numeri importanti sì ma con una macchia non indifferente, vale a dire la pallacanestro femminile, in cui soltanto la Nico Basket con 55 tesserate e la PFM Montecatini con 35 sono le uniche rappresentanti del movimento in provincia: "A differenza dei brillanti numeri del basket maschile- prosegue Cardullo- devo purtroppo ammettere che quelli della pallacanestro femminile non sono altrettanto positivi. Se vogliamo cambiare questo trend, l’input deve partire dalle scuole. Sarebbe auspicabile una collaborazione tra i dirigenti delle squadre di maggior rilievo e le istituzioni scolastiche al fine di avvicinare le ragazze a questo sport". A proposito di Gema e Herons, il presidente ha voluto esprimersi in ultima battuta sulla questione impianti, chiedendo attenzione e sensibilità per le due squadre in B Nazionale: "Mi preme fare un appello alle istituzioni e alle amministrazioni comunali, esortandole ad un’organizzazione efficiente dei palazzetti ed in primis del Palaterme. Dobbiamo far sì che le due Montecatini giochino tutte le partite che gli competono nel loro impianto".

Leonardo Meacci