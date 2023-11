Caponi, benedetto ritorno

VALENTINI 6 Ordinaria amministrazione: i parmensi arrivano sino ai 16 metri, ma non concludono mai con pericolosità.

PERTICA 6 Fascia da capitano al braccio e prova ordinata. Bene così.

SALTO 6 Attento, diligente, meno brillante di altre occasioni. Non si spinge in avanti come in altre circostanze, il nostro "bomber".

CHIESA 6 Prestazione senza sbavature, ma in verità non difficilissima, vista la pochezza degli avanti parmensi.

CHRYSOVERGIS 8 Com’è bravo questo ragazzo! Da settimane le sue performance sono in crescendo rossiniano; da due partite va in rete, a Prato e stavolta, con un gol che è il sogno di qualsiasi bambino.

CAPONI 6.5 Benedetto il giorno che è tornato in arancione: è il faro del centrocampo, in pratica detta i tempi alla squadra, chiude i varchi agli avversari e si propone pure in avanti. Deve fare anche le pulizie allo stadio?

SILVESTRO 6 Peccato per l’infortunio (speriamo nulla di grave), perché è sempre più inserito nell’undici. È stato rilevato da MACRI’ 6, un gradito ritorno. Si mangia un gol, ma fornisce un paio di assist. Niente male.

DI MINO 6.5 Idem come sopra. Suo l’assist per la rete del terzino greco. È sostituito da COSTA 6, che non demerita nei minuti a sua disposizione.

DIODATO 6 Gara da senza infamia e senza lode, anche se in verità si danna l’anima per farsi vedere, per dare un’alternativa di gioco ai compagni di squadra. Lo rileva nel finale Goffredi (sv).

NARDELLA 6.5 Si impegna lodevolmente e trova il suo primo centro con la maglia della Pistoiese (Fiaschi sv).

TROTTA 6 Pian piano, sta migliorando la condizione e il lupo d’area si sta ritrovando. Colpisce pure un palo (La Monica sv).

CONSONNI 6 È la media tra il 7 che merita sul terreno di gioco, ove non sbaglia un colpo, e il 5 del post-partita, nel quale preferisce non parlare per correre a prendere il treno. Non è la prima volta…

G.B.