Candeglia e Spedalino, a voi San Niccolò insegue la vetta

Domani alle 15 in campo per la 24esima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria. Nel girone B di Prima Categoria, il Monsummano vuole blindare ulteriormente il primo posto: gli uomini di mister Matteoni saranno di scena a Prato contro lo Jolo, per allungare il +7 sulla seconda. Interessante il confronto fra Candeglia e Spedalino Le Querci, mentre il Chiazzano ospiterà la Sanromanese. Nei bassifondi, il Giovani Via Nova ripartirà dal pari con la capolista (con gol del portiere) per fare risultato nel match interno con il C.F. 2001. Gara proibitive per Virtus Montale e Pescia, rispettivamente in casa con il Marginone e in trasferta contro il Porcari. Nel girone F di Seconda Categoria, il San Niccolò di coach Giusti, secondo, tenterà di avvicinarsi al Prato Social Club, battendo il Chiesina Uzzanese. Non potrà permettersi passi falsi perché in caso contrario l’Atletico Casini Spedalino e il Pistoia Nord, vincendo le rispettive sfide interne contro Prato Nord e Montale Pol.90 Antares. Il Montalbano Cecina andrà a Quarrata per vedersela con un’Olimpia che necessita di punti, mentre Montagna P.se – Cintolese può dare una scossa a entrambe.