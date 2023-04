Campionato giovanile under 16

L’impresa. Con un’altra magnifica prova, la squadra under 16 dell’UPV Buggiano, allenata da Beatrice Beconi e sponsorizzata Caffè Gran Crema, ottiene la sesta vittoria su sette partite conquistando così il secondo posto nella classifica regionale toscana. Una seconda piazza che le consente di guadagnare il pass per le finali nazionali, che da lunedì 29 maggio a domenica 4 giugno si terranno a Catania. È una vittoria in rimonta, 3-1 (24-26, 25-19, 25-19, 25-18 i parziali), sul Cus Siena quella che permette alle giovani atlete borghigiane di raggiungere un obiettivo da favola: le finali tricolori appunto. Coach Beconi schiera Maceo-Grossi in diagonale, Bagni e Di Cicco di banda, Arabelli e Savioli al centro con Rapagnetta e Sturlini liberi. Tra un muro beccato dalle senesi e un passante di Bagni, sono le padrone di casa a tenersi avanti (12-9), grazie a una maggiore precisione al servizio che mette in difficoltà le gialloblù. Con il mani-fuori riesce l’aggancio a Buggiano, che però da 18-17 si ritrova sotto 20-18. Le senesi spingono, portandosi 22-18. Due ricezioni sparacchiate fuori dal Cus ribaltano la situazione per l’UPV che ha il set point sul 24-23, ma lo spreca ed è Siena a vincere il primo parziale. Nel secondo set parte forte Buggiano, in vantaggio dapprima 6-1 e poi 9-3. Troppi gli errori al servizio delle gialloblù, con le senesi che rientrano sul 10-7. Punto a punto le borghigiane allungano 15-10 e 18-11. La fortuna aiuta le senesi, perché il nastro le aiuta ributtandole a -1. Le gialloblù tornano a essere decisive e la maggior incisività mista a un’ottima difesa permettono alle ragazze di Beconi di chiudere vittoriosamente. Più precisa la regia ospite nel terzo set, nel quale le senesi effettuano la prima fuga (12-9). Aggancio di Buggiano sul 15-15 grazie a qualche colpo lungo delle padrone di casa. Spreca troppe free-ball il Gran Crema rispetto a un Cus più cinico. L’affondo finale gialloblù però è letale. Nel quarto set l’equilibrio regna sovrano fino al primo allungo gialloblù sul 12-10. La spietatezza di Grossi e compagne è unica. Di Cicco trova spesso i "mani fuori", le senesi sparacchiano e al centro Buggiano picchia quel tanto che basta per tenersi sempre avanti e chiudere con un tocco di Arabelli.

Gianluca Barni