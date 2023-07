Campionati regionali. Nuotatori Pistoiesi, 5 medaglie Marchi e Carobbi sugli scudi

Due medaglie d’argento e tre bronzi, un paio di tempi per gli Italiani oltre a numerosi brillanti piazzamenti: è stato questo il bilancio della Nuotatori Pistoiesi al termine del Campionato Regionale di categoria in vasca lunga (da 50 metri) Ragazzi e Senior, svoltosi alla piscina Bastia di Livorno. La squadra pistoiese, guidata dall’assistent-coach Alice Ieri, ha visto Federico Marchi conquistare il secondo gradino del podio nei 400m misti; Marchi ha poi ottenuto il terzo posto nei 400m, 800m e 1500m stile libero, denotando un’eccellente condizione psico-atletica. Medaglia d’argento anche per Emilio Carobbi, protagonista nei 50m stile libero. Proprio Emilio Carobbi ha fatto registrare i tempi limite per partecipare ai prossimi Campionati Italiani nei 50m e 100m stile libero. "È stata una buona spedizione – commenta Alice Ieri – perché sono andati bene anche gli altri, capaci di migliorare i loro personali. Un bravo, allora, ai medagliati, ma pure, in ordine alfabetico, a Tommaso Auriemma, Vittoria Barni, Jacopo Bracali, Cosimo Civinini, Lorenzo Di Nuzzo, Mattia Duccini, Caterina Fontani, Giorgia Mencarelli, Sebastiano Piras, Gabriele Ruggeri, Paolo Tazioli e Margherita Tempestini". In attesa del ritorno in Italia di Giulia Gabbrielleschi e del Campionato Regionale di categoria in vasca lunga categorie junior e cadetti, si può tornare a sorridere. Ma la stagione 2022-23 non è ancora finita. Ad agosto, infatti, sarà tempo di tricolore, come già rammentato: dal 1° al 3 si terranno a Roma gli Italiani Ragazzi e Senior, mentre dal 4 all’8, sempre nella Capitale, gli Italiani Junior e Cadetti. "Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro", le parole di Giovanni Paolo II a Cagliari, nel 1985. Parafrasandole, i nostri nuotatori hanno la possibilità di finire in un crescendo rossiniano.

Gianluca Barni