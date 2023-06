Cambiamenti in pallacanestro minore, Serie C e DR1 si rinnovano

La pallacanestro minors si appresta ad affrontare una annata ricca di cambiamenti. Per la Serie C e la Serie D la prima new entry riguarderà la denominazione, che vedrà fagocitate C Gold e C Silver dello scorso anno in quella che verrà chiamata Serie C mentre la Serie D diventerà Divisione Regionale 1. La Serie C sarà racchiusa interamente in un unico macrogirone da 24 squadre composto dalle prime 10 classificate della C Silver, dalle 6 squadre della vecchia C Gold uscite sconfitte dagli accoppiamenti playoff (che ha visto trionfare Siena su Quarrata e Arezzo su Prato), unite alle squadre classificatesi dal 13 esimo al 16 esimo posto del medesimo campionato. Completeranno il quadro le due squadre che hanno ottenuto il passaggio di categoria dalla Serie D, vale a dire Bottegone e San Vincenzo e probabilmente un paio che hanno chiesto il riepscaggio. Nel prossimo campionato la prima classificata salirà in B interregionale, 9 squadre manterranno la categoria e 14 dovranno ripartire dalla Divisione Regionale 1. Aria di cambiamento ma con un’ accezione decisamente differente anche per la DR1 che sarà suddivisa in tre gironi da 14 squadre con la clamorosa novità che non saranno previste promozioni in C. Il massimo obiettivo sarà la permanenza in categoria che potranno ottenere solo 14 squadre; Saranno addirittura 28 le retrocessioni in Divisione Regionale 2. Visto anche l’aumento dei costi dei parametri dei tesserati senior alcune squadre di DR1 della valdinievole stanno valutando se rinunciare o meno alla categoria per poi provare a rilanciarsi dalla stagione successiva. Queste al momento sono solo ipotesi, considerando che le iscrizioni ufficiali avverranno intorno alla metà di luglio. Quel che è certo è che Monsummano, Agliana, Quarrata (da capire se verrà ripescata in interregionale) e Bottegone saranno certe di affrontare la Serie C unica mentre per la Divisione Regionale 1 la situazione delle varie squadre pistoiesi non è ancora del tutto chiara con rumors continui che potrebbero portare a colpi di scena da un momento all’altro.

Leonardo Meacci