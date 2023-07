Il Ponte Buggianese continua a mostrarsi attivo sul fronte legato al calciomercato. La compagine bianco-rossa ha infatti comunicato i nomi di altri 8 giocatori, che sono stati confermati dopo la bella stagione disputata lo scorso anno in Eccellenza, in cui è stato sfiorato lo storico approdo ai play-off. Giocheranno pertanto ancora col Ponte Buggianese i difensori Samuele Chelini, Davide Martinelli e Gianni Palmese, i centrocampisti Filippo Granucci ed Alessandro Seghi, e gli attaccanti Emanuele Sali e Federico Nardi. Questi otto giocatori, assieme ai Pievani, Gianotti, Zocco e Ferrari riconfermati diversi giorni fa, permettono a mister Gutili di avere un roster di tutto rispetto, e pronto nuovamente a stupire nel difficile girone A d’Eccellenza Toscana. La compagine guidata dal duo Toci e Seghetti però, ha piazzato anche degli importanti colpi di mercato in entrata, per andare a colmare quelle lacune lasciate vacanti dai giocatori andati via. Con gli addii di Citti e Grasso, andavano di sicuro presi due portieri. Il primo ad essere arrivato in casa pontigiana è Mattia Rizzato, estremo difensore classe 1993, con alle spalle diverse esperienze importanti fatte col Camaiore, il Perignano, il Cascina ed il Piombino. Daniele Sabia è invece un trequartista nato nel 2003, reduce dalla salvezza conquistata col Tuttocuoio, e pronto a sposare la causa bianco-rossa, dopo aver anche giocato nei settori giovani di Pisa ed Entella. Mirko Birindelli, l’altro nuovo elemento presentato dal Ponte, è un centrocampista classe 2004, che ha giocato ultimamente negli Juniores Nazionale del Seravezza. Tutti e tre i nuovi calciatori del Ponte Buggianese si sono detti entusiasti e contenti della scelta fatta, e sono pronti ad allenarsi agli ordini di mister Gutili. I ds Attilio Sensi ha detto: "Dopo lo scorso anno, in cui abbiamo dovuto rifare nuovamente la squadra, visto che si era smantellato tutto, è venuta fuori una bella base, che siamo riusciti a riconfermare quasi per intero. Quest’anno abbiamo deciso di mettere accanto a loro dei giovani bravi ed interessanti, con la speranza che qualcuno di questi venga fuori".

Simone Lo Iacono