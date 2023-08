Calcio: Worange e Real Aglianese, Ballano 2 Squadre Femminili

L’arrivo di Elena Bruno, un nome del calcio femminile, ieri calciatrice oggi dirigentetecnico, un ritiro di tre giorni a Ronchi e due settimane a Valdibure per far provare la disciplina a tutte le ragazze e bambine interessate. La Worange del presidente Lida Bettarini sta tentando di restituire a Pistoia una società di calcio rosa attiva, dopo il pessimo finale della Pistoiese gestione-Bonacchi e le numerose promesse (sin qui mancate) dell’Us Pistoiese 1921 nel pallone del "gentil sesso". Bruno ha accettato di rimettersi in gioco: avrà un ruolo a 360 gradi. Allestirà l’under 19 e proverà a costruire la prima squadra. La preparazione per il calcio si svolgerà alla Nievole, quella per il futsal allo "Zelari" di Chiazzano. Bruno sarà affiancata dall’ex capitano di Arezzo e Spal nonché diesse di fama, Andrea Mangoni: con Augusto Spampani saranno gli allenatori che seguiranno gli Open Day. Giacomo Spampani è stato confermato alla guida della serie C di futsal. Intanto la dirigenza ha presentato alla Far.com un progetto per l’organizzazione di un torneo inclusivo, aperto a formazioni con atleti disabili. E se la Worange sta provando a ripartire con una prima squadra in Promozione, tutto tace in casa del Real Aglianese, retrocesso dall’Eccellenza nella passata stagione. Il presidenteallenatore Armando Esposito dovrebbe continuare a coltivare il progetto della collaborazione con Olmi, società maschile interessata al settore rosa. Ma ancora non ci sono annunci ufficiali. Sarebbe bello rivedere il derby, anche se solo in Promozione.

G.B.